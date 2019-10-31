У Тернополі презентували мобільний додаток OneImpact

Представники TB people Ukraine – голова правління БО “Тернопільське благодійне товариство БО” Мережа людей, які живуть з ВІЛ Сергій Миронюк та координатор проектів по супроводу людей, які хворіють на туберкульоз Мар’яна Радчук презентували лікарям та медперсоналу фтизіатричного профілю КНП “Тернопільський регіональний фтизіопульмонологічний медичний центр” (за старою назвою – Тернопільський обласний протитуберкульозний диспансер) технічні можливості мобільного додатку OneImpact, який розроблений в допомогу хворим на туберкульоз.

– Мобільний додаток OneImpact – цифрова платформа, що дає змогу безпосередньо тим, хто перехворів або хворіє на туберкульоз, особисто здійснювати контроль за наданням наданих послуг, а також сповіщати про проблеми, що можуть стати перешкодою до ефективного лікування та реагувати на них. По суті, це є довідник медико-соціальних послуг в сфері туберкульозу та супутніх захворювань.

Створення такого спеціалізованого додатку тривало понад півріччя понад 120 залученими працівниками по всіх областях України і є справді ресурсною роботою. Пілотно повністю охоплено використання цього мобільного додатку в Черкаській області, у Тернопільській – презентовано сьогодні вперше.

Зараз цей додаток на етапі адаптації до реалій (приміром, кнопка “SOS” працює наразі обмежено) і невдовзі буде запущенно пілотно по всіх областях. Використання мобільного додатку не є обмежено певною категорією осіб. Його можна скачати у вільному доступі будь-кому, що важливо, найголовніше, мабуть, батькам та родичам хворого на ТБ.

Дане цифрове рішення (OneImpact є адаптованою версією) інтегровано у використання в сфері протидії ТБ для полегшення моніторингу, що ґрунтується на участі спільноти. Це рішення, визначене на урядовому рівні. Йдеться про зменшення тягаря туберкульозу через створення загального доступу до своєчасної та якісної діагностики та лікування туберкульозу і його резистентних форм, та створення стійких та життєздатних систем охорони здоров’я, що реалізується за фінансової підтримки Глобального фонду для боротьби з СНІДом, туберкульозом та малярією.

Як зазначила, головний позаштатний спеціаліст – дитячий фтизіатр УОЗ Тернопільської облдержадміністрації Світлана Мадич, а також лікар – фтизіатр КНП “Тернопільський регіональний фтизіопульмонологічний медичний центр” “цей додаток створено з метою покращити доступ та інформування щодо профілактики, діагностики та лікування туберкульозу як медичної громадськості так і пацієнтів. Це, безумовно, знадобиться у нашій з вами роботі”.

Також інформовано, що цей додаток дозволяє користувачу отримати інформацію щодо прав та обов’язків пацієнтів; розташування найближчих медичних закладів та надання їхніх послуг; лікування; побічні дії препаратів; неурядові організації, де можна отримати правову допомогу та соціально-психологічний супровід, а також дістати відповідь на запитання щодо соціальної, медичної та правової сфери.

Управління охорони здоров’я Тернопільської облдержадміністрації