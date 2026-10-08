У Тернополі проведуть фестиваль пам’яті Віктора Гурняка «Гарт»: збиратимуть 100 тисяч гривень для військового
17 жовтня у дворі кав’ярні «Мешканці міста» у Тернополі проведуть фестиваль пам’яті Віктора Гурняка «Гарт». Подію організовують разом із батьками та рідними Героя України.
Віктор Гурняк — пластун, журналіст, фотокореспондент, волонтер і доброволець батальйону «Айдар». Він загинув, захищаючи Україну.
Організатори хочуть, щоб фестиваль став місцем зустрічі, де можна буде поспілкуватися, послухати музику, погрітися біля ватри, познайомитися з локальними крафтовиками та водночас підтримати військо.
На відвідувачів чекатимуть:
-
фотовиставка Віктора Гурняка «Від Майдану до війни»;
-
виступ Юрія Йосифовича;
-
ярмарок локальних крафтовиків;
-
пластова ватра та пісні від Ореста Кутраня;
-
благодійна безпрограшна лотерея;
-
тематична фотозона;
-
фудкорти від «Мамонт Кейтеринг» та «Кав’ярні Мешканці міста»;
-
активності та мерч від 1991 Charity Fund.
Під час фестивалю збиратимуть 100 тисяч гривень для пластуна Тараса Коваля з ББС «Нахтіґаль».
За словами організаторів, кошти передаватимуть на підтримку війська. До збору можна буде долучитися через покупки на фестивалі, участь у благодійній лотереї або донати.
Ті, хто не зможе прийти на фестиваль, також можуть підтримати збір, відкривши допоміжні банки у пам’ять про Віктора Гурняка.
Фестиваль відбудеться 17 жовтня у дворі кав’ярні «Мешканці міста». Початок — о 13:00.
Організатори запрошують тернополян та гостей міста долучитися до події, присвяченої пам’яті Віктора Гурняка та підтримці українських військових.