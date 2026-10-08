У Тернополі проведуть фестиваль пам’яті Віктора Гурняка «Гарт»: збиратимуть 100 тисяч гривень для військового

17 жовтня у дворі кав’ярні «Мешканці міста» у Тернополі проведуть фестиваль пам’яті Віктора Гурняка «Гарт». Подію організовують разом із батьками та рідними Героя України.

Віктор Гурняк — пластун, журналіст, фотокореспондент, волонтер і доброволець батальйону «Айдар». Він загинув, захищаючи Україну.

Організатори хочуть, щоб фестиваль став місцем зустрічі, де можна буде поспілкуватися, послухати музику, погрітися біля ватри, познайомитися з локальними крафтовиками та водночас підтримати військо.

На відвідувачів чекатимуть:

фотовиставка Віктора Гурняка «Від Майдану до війни» ;

виступ Юрія Йосифовича ;

ярмарок локальних крафтовиків;

пластова ватра та пісні від Ореста Кутраня ;

благодійна безпрограшна лотерея;

тематична фотозона;

фудкорти від «Мамонт Кейтеринг» та «Кав’ярні Мешканці міста»;

активності та мерч від 1991 Charity Fund.

Під час фестивалю збиратимуть 100 тисяч гривень для пластуна Тараса Коваля з ББС «Нахтіґаль».

За словами організаторів, кошти передаватимуть на підтримку війська. До збору можна буде долучитися через покупки на фестивалі, участь у благодійній лотереї або донати.

Ті, хто не зможе прийти на фестиваль, також можуть підтримати збір, відкривши допоміжні банки у пам’ять про Віктора Гурняка.

Фестиваль відбудеться 17 жовтня у дворі кав’ярні «Мешканці міста». Початок — о 13:00.

Організатори запрошують тернополян та гостей міста долучитися до події, присвяченої пам’яті Віктора Гурняка та підтримці українських військових.