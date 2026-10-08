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У Тернополі проведуть фестиваль пам’яті Віктора Гурняка «Гарт»: збиратимуть 100 тисяч гривень для військового

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17 жовтня у дворі кав’ярні «Мешканці міста» у Тернополі проведуть фестиваль пам’яті Віктора Гурняка «Гарт». Подію організовують разом із батьками та рідними Героя України.

Віктор Гурняк — пластун, журналіст, фотокореспондент, волонтер і доброволець батальйону «Айдар». Він загинув, захищаючи Україну.

Організатори хочуть, щоб фестиваль став місцем зустрічі, де можна буде поспілкуватися, послухати музику, погрітися біля ватри, познайомитися з локальними крафтовиками та водночас підтримати військо.

На відвідувачів чекатимуть:

  • фотовиставка Віктора Гурняка «Від Майдану до війни»;

  • виступ Юрія Йосифовича;

  • ярмарок локальних крафтовиків;

  • пластова ватра та пісні від Ореста Кутраня;

  • благодійна безпрограшна лотерея;

  • тематична фотозона;

  • фудкорти від «Мамонт Кейтеринг» та «Кав’ярні Мешканці міста»;

  • активності та мерч від 1991 Charity Fund.

Під час фестивалю збиратимуть 100 тисяч гривень для пластуна Тараса Коваля з ББС «Нахтіґаль».

За словами організаторів, кошти передаватимуть на підтримку війська. До збору можна буде долучитися через покупки на фестивалі, участь у благодійній лотереї або донати.

Ті, хто не зможе прийти на фестиваль, також можуть підтримати збір, відкривши допоміжні банки у пам’ять про Віктора Гурняка.

Фестиваль відбудеться 17 жовтня у дворі кав’ярні «Мешканці міста». Початок — о 13:00.

Організатори запрошують тернополян та гостей міста долучитися до події, присвяченої пам’яті Віктора Гурняка та підтримці українських військових.

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