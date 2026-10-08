Директора «Агроцентр Галичина» засудили до 7 років ув’язнення за розтрату добрив на понад 580 тисяч гривень

Колишнього директора ТзОВ «Агроцентр Галичина» на Тернопільщині засудили до 7 років позбавлення волі за розтрату майна в особливо великих розмірах. Йдеться про продаж без дозволу власника 4580 літрів рідких комплексних добрив, вартість яких перевищувала 580 тисяч гривень.

Як повідомили у Тернопільській обласній прокуратурі, посадовця визнали винним за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України — розтрата чужого майна в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем.

У березні 2015 року підприємство, яке очолював обвинувачений, уклало договір відповідального зберігання рідких комплексних добрив торгової марки «Ярило». Майно зберігали у складських приміщеннях у Хоросткові.

За умовами договору товариство мало забезпечити цілодобову охорону та належні умови зберігання добрив. Відпускати майно дозволялося лише за письмовою вказівкою його власника.

Однак навесні 2017 року директор, як зазначає прокуратура, діючи з корисливих мотивів та всупереч інтересам служби, уклав договір поставки з іншою агрофірмою. На виконання цієї угоди він без відома та згоди власника продав 4580 літрів добрив різних найменувань.

Унаслідок цього власнику майна завдали матеріальних збитків на понад 580 тисяч гривень, що відповідно до законодавства є особливо великим розміром.

У 2022 році суд першої інстанції визнав чоловіка винним та призначив йому 7 років позбавлення волі. Проте вирок оскаржували в апеляційному порядку протягом трьох років. За результатами розгляду апеляції колишнього директора виправдали.

Після касаційної скарги прокурора розгляд апеляційної скарги поновили. У результаті вирок суду першої інстанції про 7 років позбавлення волі залишили без змін.

Вирок набрав законної сили.