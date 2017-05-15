Попри скасовану інвестиційну угоду, будівництво на центральному ринку не зупинилось
Не заважаючи на скасований судом інвестиційний договір будівництво на центральному ринку іде повним ходом.
Прокуратура Тернопільської області пред’явила позов до суду в інтересах держави в особі Тернопільської міської ради до виконавчого комітету ТМР, комунального підприємства Тернопільської міської ради «Підприємство матеріально-технічного забезпечення» та товариства з обмеженою відповідальністю «Спілка підприємців» з вимогою визнати недійсним інвестиційний договір від 05.07.2016 року щодо будівництва торгових приміщень у м.Тернополі по вул. Живова, на земельній ділянці площею 0,12 га вартістю майже 2 млн грн..
Встановлено, що інвестиційний договір укладено з порушенням вимог чинного законодавства з метою уникнення товариством «Спілка підприємців» конкурентної процедури отримання земельної ділянки. Відповідно до умов договору, після реалізації правочину товариство «Спілка підприємців» отримувала у власність торгові приміщення, збудовані на земельній ділянці комунального підприємства. Згодом, товариство, як власник нерухомості, змогло б документально оформити право користування землею без проведення аукціону.
Хоча в процесі судового розгляду Тернопільська міська рада відмовилась від пред‘явленого позову, за принципової позиції прокуратури господарським судом Тернопільської області позовні вимоги задоволено в повному обсязі.
Хоча в процесі судового розгляду Тернопільська міська рада відмовилась від пред‘явленого позову, за принципової позиції прокуратури господарським судом Тернопільської області позовні вимоги задоволено в повному обсязі.
Інвестиційний договір визнано недійсним. – офіційний сайт Тернопільської обласної прокуратури.