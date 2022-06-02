На фронті загинув полковник з Тернопільщини – Володимир Лазука.

У суботу, 4 червня відбудеться похорон полковника Лазука Володимира Зіновійовича.

Прощання буде у місті Мукачево біля під’їзду о 12:00 за адресою Молодіжна 19, служба за упокій буде о 13:00 в Храмі Успіння Пресвятої Богородиці за адресою вулиця Ярослава Мудрого 42а.

Він був чудовим батьком та чоловіком, неймовірним дідом та другом.

Володимир Лазука був родом з села Посухів, що на Бережанщині.

“Це мій тато!Він полковник!Від самого початку він оберігав нас від війни!Нажаль,вчора він героїчно загинув…Війна забирає найкращих…

Мій дорогий тату,мій оберіг і моє серце.Я незнаю як тепер буду без тебе…Таких як ти дуже мало людей!Ти був справжнім героєм!Ти назавжди залишишся взірцем для мене!Я люблю тебе,тату”, – написала дочка Наталя.

Тернополяни