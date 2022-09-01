У Тернополі провели спеціальне погашення нової поштової марки «Пес Патрон»

1 вересня у Тернополі в Головному управлінні ДСНС України у Тернопільській області провели спеціальне погашення нової поштової марки «Пес Патрон». Це перша офіційна благодійна марка країни. Вона розповідає про те, як сапери, разом із Патроном, допомагають зберегти життя дітей і фермерів та забезпечують проходження суден.

Кожен, хто придбає цю марку, стане учасником благодійного проєкту зі збору понад одного мільйона євро на машину для розмінування, а також долучиться до допомоги притулкам для тварин. Аркуш включає 8 марок із зображенням життя Патрона, що виготовлені на самоклейному папері. Тираж нового поштового випуску марки становить один мільйон екземплярів.

Перед початком заходу присутні переглянули фільм про собаку-сапера Патрона та познайомились з чотирилапою тернопільською рятувальницею Фіоною, яка вміє відшукати людину у завалах за найскладнішої погоди. Нещодавно Фіона пройшла навчання за методом Аркон. І тепер вона єдина в Україні собака, сертифікована до роботи за цим методом.

А далі, виконуюча обов’язки директора Тернопільської дирекції АТ Укрпошта Тамара Оксюта, голова Тернопільської ОВА Володимир Труш та начальник ГУ ДСНС області Віктор Маслей провели урочисту церемонію спецпогашення марки.

Довідково. Процедура погашення – це погашення спеціальним поштовим штемпелем поштових конвертів та марок, випущених з нагоди великих та пам’ятних подій. Відмінністю від стандартних поштових штемпелів є зовнішнє оформлення. Спеціальне погашення має особливе значення для філателістів, які збирають ювілейні марки та конверти.