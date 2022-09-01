У ДТП на Тернопільщині загинув 38-річний мотоцикліст

Смертельна дорожньо-транспортна пригода трапилася 27 серпня близько опівдня. На Підволочиській трасі не розминулися автомобіль Volkswagen та мотоцикл марки Kawasaki.

На місце пригоди виїжджала слідчо-оперативна група. За попередньою інформацією, водій автомобіля, рухаючись трасою в напрямку села Смиківці, зіткнувся з мотоциклом.

В результаті удару кермувальник двоколісного мототранспорту отримав тілесні ушкодження. Його бригада екстреної меддопомоги госпіталізувала до лікарні, але врятувати життя 38-річному тернополянину не вдалося.

Даний факт внесений в ЄРДР відповідно до ч. 2 ст. 286 ККУ. Триває слідство.