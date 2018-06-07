У Тернополі прибрали купи сміття на території відпочинкової зони

На Дальньому пляжі Тернополя провели толоку

Активісти Тернопільської територіальної організації партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» провели толоку у пікнік-зоні, що біля торгового-розважального центру, а також на території Дальнього пляжу Тернополя.

“Акцію організували до Всесвітнього Дня охорони навколишнього середовища. Питання екології є надзвичайно важливим. З настанням літнього періоду усе більше тернополян проводять вільний час на природі. Під час толоки ми побачили, наскільки засмічені відпочинкові зони. Необхідно дбати про чистоту довкілля. Саме тому активісти нашої партії регулярно проводять толоки не тільки в Тернополі, а й по всіх районах області. Сподіваємося, що такі акції стануть прикладом для багатьох людей”, – каже керівник секретаріату Тернопільської територіальної організації партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» Володимир Дзудзило.