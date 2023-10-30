18:42 | 30.10.2023
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До бюджету від підприємств Тернопільщини надійшло 22,8 млн грн екологічного податку 

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За 9 місяців цього року суб’єкти господарювання Тернопільщини, які здійснюють викиди забруднюючих речовин, перерахували до бюджетів усіх рівнів 22,8 млн грн екологічного податку. Порівняно з аналогічним періодом 2022 року надходження зросли на 5,5 млн гривень.

Із загальної суми до спеціального фонду місцевих бюджетів спрямовано 6 млн 655,4 тис. гривень. 

Нагадаємо, що екологічний податок – це загальнодержавний обов’язковий платіж, який справляється з фактичних обсягів викидів у атмосферне повітря, скидів у водні об’єкти забруднюючих речовин, розміщення відходів, фактичного обсягу радіоактивних відходів, що тимчасово зберігаються їх виробниками, фактичного обсягу утворених радіоактивних відходів та з фактичного обсягу радіоактивних відходів, накопичених до 1 квітня 2009 року.

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