У Тернополі рейди в маршрутках

з 2 листопада в громадському транспорті Тернополя здійснюватиметься посилений контроль за дотриманням протиепідемічних заходів. Про це повідомляють у міській рада. Також мобільні рейдові групи перевірятимуть наявність у пасажирів квитків на проїзд у громадському транспорті.

Нагадаємо, від сьогодні та на період дії встановленого на території Тернопільської міської територіальної громади карантину розпочинають діяти додаткові обмеження щодо перевезення пасажирів у міському громадському транспорті.

Зокрема, відтепер здійснювати перевезення пенсіонерів за віком у громадському транспорті Тернополя безоплатно та без обмежень у кількості можна у робочі дні з 10:00 год. до 16:00 год. та з 20:00 год. до 23:00 год., а у вихідні та святкові дні – без обмежень у часі за наявності електронних квитків «Соціальна карта тернополянина».