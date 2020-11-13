Результати моніторингу питної води в Тернопільській області

Згідно з планом моніторингових досліджень спеціалісти Держпродспоживслужби в Тернопільській області здійснюють вибірковий лабораторний контроль якості питної води централізованого водопостачання, як в місті Тернополі, так і в усіх населених пунктах області, а також з природних каптажів, джерел та індивідуальних свердловин, криниць.

Дослідження усіх проб води проводиться за показниками її безпеки, зокрема:

– за фізико-хімічними показниками: (Ph, нітрити, хлориди, сульфати, загальна твердість, амоній, окислюваність, залізо, хлор залишковий, сухий залишок);

– за органолептичними показниками (смак, присмак, запах під час нагріву).

– на токсичні елементи: (свинець, цинк, мідь);

– за мікробіологічними показниками: (загальне мікробне число, колі форми, ентерококи);

Станом на 01.11.2020р. проведено дослідження 815 взірців води з джерел та мереж централізованого водопостачання за мікробіологічними показниками, в результаті досліджень яких у 80 взірцях виявили відхилення від нормативних допустимих значень. 732 взірців за санітарно-хімічними показниками, за результатами досліджень виявили відхилення у 283 взірцях та 188 взірців досліджено на вірусологічні показники, відхилень не виявили.

Дані показники є нижчими від середнього рівня відхилень по Україні з джерел централізованого водопостачання, що в першу чергу зумовлено тим, що централізоване водопостачання в області здійснюється лише з підземних джерел водопостачання.

З джерел децентралізованого водопостачання цього року було досліджено 626 взірців води за мікробіологічними показниками, в результаті досліджень яких у 109 взірцях виявили відхилення від нормативних допустимих значень. 577 взірців за санітарно-хімічними показниками, за результатами досліджень виявили відхилення у 159 взірцях. 109 взірців досліджено на вірусологічні показники, відхилень не виявили.

Значні показники відхилень зумовлені тим, що значна частка взірців було відібрана з індивідуальних криниць домогосподарств під час підтоплень, внаслідок розливу річки Дністер в Монастириському районі.