На Тернопільщині новонароджену дитину знайшли на смітнику

Немовля серед непотребу. У селі Товсте дівчина знайшла на смітнику живу новонароджену дитину. Вона одразу принесла немовля до найближчого магазину.

До крамниці викликали швидку. Про надзвичайний випадок нашим журналістам розповіла місцева жителька. За її словами, хлопчик народився кілька годин тому.

Як повідомили у поліції Тернопільської області, хлопчик доношений, народжений, приблизно, добу тому. Його доправили до лікарні з переохолодженням, але загрози життю немає.

Працівники поліції просять усіх мешканців Чортківського району, а особливо селища Товсте, повідомляти інформацію про жінок, які перебували на останніх місяцях вагітності. Цікавлять й ті, хто нещодавно народжував, але дитини не видно. Анонімність гарантується. Інформацію можна повідомити на лінію “102” або за номером (068) 075 44 02, (067) 803 46 09.

Даний факт внесений в ЄРДР згідно ч.2 ст. 135 (залишення в небезпеці, матір’ю стосовно новонародженої дитини, якщо матір не перебувала в обумовленому пологами стані) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до трьох років або позбавлення волі на той самий строк. Триває слідство.