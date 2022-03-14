У Тернополі розпочалося навчання учнів у дистанційному режимі

Від сьогодні, 14 березня, після двотижневих вимушених канікул через воєнний стан в Україні, у Тернополі розпочалося дистанційне навчання учнів 1-11 класів загальноосвітніх шкіл.

Долучитися до освітнього процесу у нашому місті можуть й школярі, які прибули з інших регіонів України (за згодою батьків).

Для цього батькам потрібно звернутись до керівництва школи, що розташована найближче до тимчасового місця проживання, та зареєструвати дитину у цій школі.

«Заохочуємо до навчання дітей, які приїхали у Тернопіль з інших областей. Адже освіта – це ваш внесок у майбутнє нашої країни. Наразі до тернопільських закладів освіти уже зараховано 89 дітей з числа внутрішньо переміщених осіб, – розповів міський голова Сергій Надал. – Для тих учнів, які не матимуть змоги навчатись онлайн, будуть доступні онлайн-уроки на платформі YouTube, або ж вони зможуть обрати екстернатну форму навчання. Також діти, які не мають необхідних гаджетів чи доступу до мережі Інтернет, зможуть прийти у зареєстровану школу та отримати там доступ до комп’ютерної техніки і онлайн-уроків».

Стартуватимуть уроки після 09:00 год. на єдиній навчальній платформі для закладу освіти, яку спільну оберуть батьки і вчителі. Зокрема, для здійснення дистанційного навчання заклади освіти Тернопільської громади можуть використовувати наступні платформи: «Єдина школа», «Моя школа», «Moodle».

Популярна інноваційна платформа для навчання «Єдина школа», що активно працювала у тернопільських школах в період карантину, має сім модулів, які дають можливість зворотного зв’язку для школярів та вчителів.

Окрім того, 14 березня, на телебаченні стартує «Навчання без меж» – спільний освітній проєкт Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури та інформаційної політики, українських телеканалів, що передбачає трансляцію відеоуроків для школярів 5-11 класів.