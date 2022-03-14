Малий бізнес Тернопільщини, захищає інтереси держави, сплачуючи своєчасно податки і збори

У січні-лютому цього року малий бізнес Тернопільщини до місцевих бюджетів перерахував 220,7 млн грн єдиного податку. Приріст до двох місяців минулого року склав 29 відсотків або 48,9 млн гривень.

Більше 70 відсотків надходжень єдиного податку складає його сплата приватними підприємцями. Упродовж січня-лютого вони сплатили 158,8 млн грн цього платежу, що на 36 відсотків або 41,9 млн грн більше, ніж торік.

Підприємства, які обрали спрощену систему оподаткування, за даний період спрямували до місцевих скарбниць 30,3 млн грн єдиного податку, а це плюс 24 відсотки або 5,8 млн грн до січня-лютого 2021 року.

Суб’єкти господарювання, які задіяні у сфері сільськогосподарського виробництва та надали перевагу четвертій групі, сплатили 31,5 млн грн податку, що на 4 відсотки або 1,2 млн грн більше, ніж торік.

У першій декаді березня 2022 року суб’єкти господарювання Тернопільської області, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, сплатили до бюджетів територіальних громад краю 10,7 млн грн єдиного податку. При цьому приватні підприємці перерахували 7,8 млн грн даного платежу, юрособи –1,5 млн грн, а сільгоспвиробники – 1,4 млн гривень.

У Головному управлінні ДПС у Тернопільській області сподіваються, що малий бізнес і надалі залишатиметься надійним партером у наповненні бюджетів усіх рівнів. Адже у час воєнних дій важлива підтримка країни на усіх фронтах, у тому числі й економічному. Сектор інформаційної взаємодії Головного управління ДПС у Тернопільській області

Сектор інформаційної взаємодії

Головного управління ДПС у Тернопільській області





