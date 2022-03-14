У Тернополі переселенці можуть записатись на безкоштовні курси української мови

У Тернопільському національному педагогічному університеті запрошують усіх охочих із тимчасово переселених осіб покращити свій рівень української мови.

Заняття проводитимуть фахівці факультету філології і журналістики.

«Мова єднає! Блаженніший Любомир Гузар щиро вірив: «Наш народ має духовну силу здобути остаточну перемогу…» Тож нехай основою нашої духовної сили стане УКРАЇНСЬКА МОВА!», – зазначили у ТНПУ.

Факультет філології і журналістики Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка запрошує усіх охочих із тимчасово переселених осіб покращити свій рівень української мови.

Для запису усіх охочих просять заповнити анкету за посиланням ТУТ.

Контактна інформація за номером телефону: +380960605184.

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