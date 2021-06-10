У Тернополі розпочався “Лемківський кермеш”

VI “Лемківський кермеш” розпочався сьогодні біля церкви Вознесіння Христового у Тернополі. На святкуванні очікують понад 500 лемків. Вони приїдуть з Підволочиська, Козови, Підгаєць, Монастириська. Про це розповів голова товариства Лемківщини Олександр Венгринович, пише Суспільне.

За його словами, у програмі заходу – виступи лемківських колективів, а також виставка колекціонерки Марії Тройчак. Під час неї презентують 80 ікон з 52 країн світу.

Започаткували “Лемківський кермеш” у 2016 році, розповів Олександр Венгринович. За його словами, у Тернопільській області проживає 200 тисяч лемків.