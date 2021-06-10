17:30 | 10.06.2021
ГАРЯЧЕ:
Бесплатка. Дошка безкоштовних оголошень в Україні

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

У Тернополі розпочався “Лемківський кермеш”

tata 0 Views Прокоментуй!

VI “Лемківський кермеш” розпочався сьогодні біля церкви Вознесіння Христового у Тернополі. На святкуванні очікують понад 500 лемків. Вони приїдуть з Підволочиська, Козови, Підгаєць, Монастириська. Про це розповів голова товариства Лемківщини Олександр Венгринович, пише Суспільне

За його словами, у програмі заходу – виступи лемківських колективів, а також виставка колекціонерки Марії Тройчак. Під час неї презентують 80 ікон з 52 країн світу.

У Тернополі розпочався "Лемківський кермеш"

Започаткували “Лемківський кермеш” у 2016 році, розповів Олександр Венгринович. За його словами, у Тернопільській області проживає 200 тисяч лемків.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *