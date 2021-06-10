На Тернопільщині можна отримати Міжнародне свідоцтво про вакцинацію
Міжнародне свідоцтво про вакцинацію видають у паперовій формі після щеплення другою дозою вакцини або в будь-якому медичному закладі, підключеному до електронної системи охорони здоров’я.
Особи, щеплені двома дозами вакцини від COVID-19, вже можуть отримати в Україні Міжнародне свідоцтво про вакцинацію. У Тернопільській області таких людей уже понад три тисячі, пише Номер Один.
-Міжнародне свідоцтво про вакцинацію вже видається жителям Тернопільської області, які вакциновані двічі. Таких людей в області є понад три тисячі. У свідоцтві вказуються дати, коли були зроблені щеплення та якою вакциною, – повідомила директорка департаменту охорони здоров’я ТОДА Ольга Ярмоленко.
Міжнародне свідоцтво про вакцинацію можна буде використовувати для перетину державних кордонів тих країн, які визнаватимуть це свідоцтво. Також в Україні розробляють «Ковідний сертифікат». Його планують запустити з 1 липня 2021 р. Коронавірусний сертифікат можна буде отримати як у паперовому, так і в електронному форматі (міститиме QR-код).