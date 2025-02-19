Подарунок Трампу від путіна: через масований удар по Одесі понад 250 тисяч жителів без електрики та опалення

Увечері 18 лютого російські війська завдали масованого удару по Одесі. Внаслідок атаки значна частина міста залишилася без електро-, водо- та теплопостачання, пошкоджено об’єкти соціальної інфраструктури. Про це повідомляє мер Одеси Геннадій Труханов

Внаслідок масованого ворожого удару по густонаселеному району міста відсутнє електро-, водо- та теплопостачання у значній частині будинків. Без тепла залишилися лікарні, поліклініки та об’єкти соціальної інфраструктури”.

Мер повідомив про розгортання оперативного штабу, який займається оцінкою наслідків та відновленням комунальних послуг.

Він зазначив, що разом зі спеціалістами триває робота з усунення аварійних ситуацій та надання допомоги постраждалим.

О 05:05 Труханов поділився оновленою інформацією по ситуації в місті.

За інформацією мера, внаслідок російської атаки без світла і опалення залишилися 14 шкіл, 13 дитячих садочків та великий мікрорайон житлової забудови – понад 500 будинків.

Один із найбільших районів нашого міста – понад 250 тисяч мешканців – залишився без опалення та світла. Вже зараз ми розуміємо, що ситуація з теплопостачанням дуже складна, тому приймаємо рішення про спуск води, щоб уникнути розмерзання системи та не допустити погіршення ситуації. Скасовуємо навчання у школах і відвідування дитячих садків у Київському районі”.

За останніми даними, суттєво пошкоджені дитяча поліклініка та дитячий садок. Відомо про одного постраждалого, якому надають допомогу в лікарні.