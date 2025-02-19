Хвилина мовчання на честь Назарія ШИМКІВА

Назарій був справжнім майстром своєї справи – працював механіком, вмів полагодити будь-яку техніку. Влітку 2022 року він прийняв рішення захищати Україну і добровільно пішов на фронт.

У бойовому підрозділі отримав позивний “Снайпер” – за влучність та професійність у володінні зброєю. Побратими цінували його за надійність та готовність прийти на допомогу.

9 лютого 2023 року, за тиждень до свого 32-го дня народження, Назарій загинув під час бою біля населеного пункту Сакко і Ванцетті на Донеччині.

За особисту мужність удостоєний звання “Почесний громадянин міста Тернополя”. Його подвиг увічнений на меморіальній дошці рідної школи №24.

У глибокій скорботі залишились батьки – Оксана Ярославівна та Петро Денисович, які пишаються своїм сином-героєм.