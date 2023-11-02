У Тернополі розшукують винуватця ДТП

Відділом розшуку та опрацювання матеріалів ДТП управління патрульної поліції в Тернопільській області розшукується водій автомобіля, який 20.10.2023 року, близько 17-ї години 06 хвилин в місті Тернополі, на вулиці Василя Стуса, неподалік будинку № 2 здійснив зіткнення з автомобілем Audi, після чого поїхав з місця події у невідомому напрямку.

Провівши розшукові заходи, інспектори з’ясували, що до автопригоди може бути причетний водій автомобіля Opel Insignia.

Працівники відділу розшуку та опрацювання матеріалів ДТП звертаються з проханням до громадян, які мають будь-які відомості про вищевказану дорожньо-транспортну пригоду або місцеперебування розшукуваного транспортного засобу, повідомити вказану інформацію на спецлінію 102 чи за номером телефону (067) 62 04 386.