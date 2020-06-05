“Тернопільська обласна рада прийняла правильне рішення про створення Музею національно-визвольної боротьби Тернопільщини”, – Віктор Овчарук

У Тернополі сьогодні презентували фотоальбом про Музей національно-визвольної боротьби Тернопільщини. Він є першим звітом, підбиттям підсумків річної роботи комунальної установи Тернопільської обласної ради.

Водночас, як зазначає директор Євген Філь, це є і своєрідним планом діяльності на наступні роки, адже альбом містить проекти нових виставок, залів з експонатами, монументу «Покрова – опікунка Українського війська», нового фасаду приміщення тощо.

Нагадаємо, що фундатором спорудження монументу Святої Покрови, згідно заповіту, є уродженець Тернопільщини Степан Шпак – колишній громадський діяч і член Видавничого Комітету “Літопис УПА” в Канаді. Облаштування території та закладання фундаменту буде здійснено за кошти обласного бюджету.

Також, за словами голови обласної ради Віктора Овчарука, з обласного бюджету буде виділено більше 2 млн гривень на реконструкцію приміщення музею.

– Тернопільська обласна рада прийняла правильне і важливе рішення про створення Музею національно-визвольної боротьби Тернопільщини, який об’єднав музеї області, пов’язані з історією визвольних змагань. У Музеї національно-визвольної боротьби Тернопільщини буде зібрана вся історія боротьби України за незалежність. У тому числі і новітня героїка під час Революції Гідності та російсько-української війни на сході нашої держави.

За рік діяльності зроблено чимало – підготовлено виставки, реалізовуються різні проєкти, опрацьовуються архівні матеріали, поповнюються фонди музею, у чому допомагають громадські організації, активісти та меценати не тільки з України, а й з-за кордону. Усім їм дякую за підтримку нашого музею.

Попереду – ще більше роботи. Переконаний, що усі задуми, ідеї та проекти колективу музею вдасться зреалізувати, – прокоментував Віктор Овчарук.