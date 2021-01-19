У Тернополі шахрай-рецидивіст на восьми поштових відділеннях підмінив комп’ютерні мікропроцесори

Ще юнаком уперше потрапивши до буцегарні, В’ячеслав даремно часу не гаяв, а уважно слухав розповіді бувалих злодіїв. Тож швидко зметикував, що на крадіжках занадто не збагатишся. Фортуна не вельми привітна до нечистих на руку дармоїдів. Тим часом хитромудрі шахраї викликають захоплення і повагу навіть в злодіїв у законі. Водночас неабияк можна збагатитися, елементарно дурячи людей. Скажімо, пропонуючи купити престижну іномарку, крутий мобільний телефон чи потужний комп’ютер.

Продавав в інтернеті престижні іномарки

Лише в уяві обивателя тюрма чи зона – цілком ізольовані від суспільства місця. Насправді ув’язнені за ґратами краще поінформовані про усілякі модні нововведення, ніж пересічні люди. Підтвердження цьому – кримінальні провадження, порушені останнім часом правоохоронцями стосовно зеків, котрі примудряються, не виходячи з камери, видурювати у людей кошти!

От і В’ячеслав пішов цим шляхом. Відбувши покарання, він оселився на Харківщині і деякий час уважно вивчав оголошення на відомому загальноукраїнському інтернет-ресурсі. Швидко визначивши, які автомобілі користуються найбільшою популярністю, уважно вивчив їхні технічні характеристики. І от на початку листопада 2016 р. вирішив ризикнути і виставив оголошення щодо продажу іномарки «Рено Трафік». Трохи повагавшись, вказав ціну – 5 тис. 500 доларів США.

На його здивування, вже невдовзі відгукнувся перший покупець. Юнак із містечка на Рівненщині ретельно розпитав про автомобіль і сказав, що купить машину та готовий зробити передоплату.

«Добре, перекинь через «Ощадбанк» 2 тис. 600 грн., а потім я сам зателефоную!» – запропонував В’ячеслав. Так і домовились.

Ясна річ, що злодійкуватий молодик не спілкувався з обдуреним покупцем, адже ніякого авто він не мав! Однак на цьому не зупинився, а продовжував дурити довірливих покупців. Більше того, виставив ще одне оголошення стосовно продажу «Фольксвагена» за 9 тис. доларів США.

Таким чином упродовж листопада 2016-го аж до арешту на початку лютого 2017 р. встиг ошукати десять осіб, видуривши у них загалом 32 тис. 656 грн. Як не дивно, хоча жертви дурисвіта жили у різних областях, однак усі «клюнули» на помірну вартість практично нового авто! І прикро, що жоден із них не з’явився до суду і не вимагав від шахрая компенсації моральної та/або матеріальної.

Вироком Костопільського районного суду Рівненської області В’ячеслава П. було засуджено до 2-х років позбавлення волі.

Після іномарки сів за комп’ютер

Покинувши місця позбавлення волі, рецидивіст довго не нудьгував, а вже незабаром почав втілювати вигаданий за ґратами новий план шахрайства. І от наприкінці січня 2019 року на сайті ОLХ з’явилося оголошення про намір купити комп’ютерний мікропроцесор. Звісно, насправді злодійкуватий молодик нічого купувати не збирався.

І знову цього разу чимало айтішників зі всієї України зателефонували до В’ячеслава, пропонуючи потрібну деталь. Цього разу він діяв по-іншому: просив надіслати комплектуючу «Новою поштою» до Тернополя, причому кожного разу називав інше відділення, у тому числі в одному з навколишніх сіл.

У середині січня 2020 р. дурисвіт на автомобілі завітав до Файного міста, таким чином розпочавши свій шахрайський вояж. Злодій приходив у відділення НП, брав посилку і, оглядаючи надісланий мікропроцесор, примудрявся підмінити його на дешеву китайську копію. Потому казав оператору, що деталь йому не підходить і він не буде за неї платити. Внаслідок заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайства), вчиненого повторно (ч.2 ст. 190 КК), того дня жертвами пройдисвіта стали восьмеро людей, яким він завдав майнової шкоди на 43 тис. 570 грн.

Та поки слідство шукало авантюриста, той переніс поле своєї діяльності у м. Луцьк.

Операторка помітила підміну

В обласному центрі Волині В’ячеслав діяв, як і в Тернополі. Однак із самого початку все пішло не так. Річ у тім, що працівники «Нової пошти» вже знали про ділка, який посилку оглядає та вертає, пояснюючи, що мікропроцесор йому не підходить. Коли товар вертається до відправника, з’ясовується, що деталь встигли підмінити. Більше того, у створеній групі на «Вайбері» служба охорони «Нової пошти» виклала фотографію підозрюваного. Тож не дивно, коли вранці шахрай завітав у відділення, його схема дала збій.

Отож, як і зазвичай, В’ячеслав узяв посилку і почав оглядати мікропроцесор. Скориставшись моментом, коли операторка відволіклась і не слідкувала за ним, хитрий пройдисвіт за лічені секунди підмінив деталь.

Потому, трохи змінивши тактику, злодій зі словами «Усе добре» простягнув працівниці банківську картку.

«У мене немає терміналу, пройдіть до сусідньої каси», – попросила дівчина.

Молодик так і зробив. Та коли працівниця повідомила, що на картці не вистачає коштів, він, вдаючи здивування, сховав її і сказав, що піде до банкомата зняти кошти, а тоді оплатить і забере посилку. Звісно, В’ячеслав не збирався повертатися за дешевою підробкою, а попрямував до іншого відділення «Нової пошти». Тут знову, оглядаючи товар, підмінив оригінал на китайську копію та простягнув для розрахунку порожню банківську картку. Перевіривши рахунок, операторка вказала на брак коштів.

«Я зараз зніму гроші з картки іншого банку», – сказав В’ячеслав, прямуючи до виходу.

«Спочатку поверніть третю деталь. Я бачила, як ви забрали її з посилки! Інакше я викличу поліцію!» – пригрозила працівниця.

«Нічого я не брав і зараз повернуся за посилкою!» – спробував заспокоїти її авантюрист і стрімголов вибіг надвір. Дівчина – за ним і вже на вулиці схопила за рукав.

«Відчепись, с..о, бо вб’ю!» – прошипів їй злодій в обличчя. І перелякана працівниця відпустила шахрая.

Однак цього разу камери відеоспостереження чітко зафіксували обличчя рецидивіста, тож незабаром він змушений був давати пояснення правоохоронцям за двома статтями – заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно (ч.2 ст. 190 КК), та за грабіж, поєднаний із насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров’я потерпілого (ч.2 ст. 186 КК України).

Феміда обмежена Кодексом

І от нещодавно неодноразово судимий знову постав перед судом – спочатку в Луцьку, потім у Тернополі. Оскільки на Волині В’ячеслав не лише шляхом шахрайства завдав двом потерпілим шкоди на 10 тис. 733 грн., та ще й вчинив грабіж, вироком Луцького міськрайонного суду Волинської області його було засуджено до 4 років 3 місяців.

Тим часом під час слідства в Тернополі В’ячеслав уклав із прокурором угоду про визнання винуватості, за умовами якої він повинен понести покарання у вигляді двох із половиною років позбавлення волі. Зважаючи на угоду, за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим Тернопільський міськрайонний суд відправив невиправного рецидивіста-шахрая на 4 роки 3 місяці за ґрати.

Олена Густенко



