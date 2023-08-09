У Тернополі ще 20 укриттів визнані непридатними для використання

Днями відбулася робоча нарада щодо результатів перевірки захисних споруд та укриттів у Тернополі на предмет загального експлуатаційного стану та доступності до них.

За результатами роботи обстежено 304 захисних споруди, з них 20 об’єктів визначені як непридатні для використання за призначенням. Відповідальним особам вказано на виявлені порушення та надано рекомендації щодо їх усунення. Наразі триває ліквідація виявлених недоліків, після чого захисні споруди стануть доступними для мешканців. З 20 непридатних на сьогодні – вже вісім споруд приведені у готовність.

Під час обстеження захисних споруд зверталася увага на безперешкодний доступ до захисних споруд, маркування відповідно до вимог нормативних документів, а також наявність відповідальної особи за укриття.

До слова, наразі у Тернополі є 28 сховищ, 26 протирадіаційних укриттів, 150 найпростіших укриттів, 10 мобільних спеціалізованих укриттів поблизу зупинок громадського транспорту. Можна також скористатися укриттями, що розташовані у 38 закладах торгівлі та ресторанного харчування. Доступні укриття в школах та вищих професійних училищах.