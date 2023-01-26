У Тернополі щосуботи будуть проводитися сільськогосподарські ярмарки впродовж 2023 року
25 січня на засіданні виконавчого комітету прийнято рішення про проведення сільськогосподарських ярмарків до 31 грудня 2023 на двох локаціях із встановленим режимом роботи з 08:00 год до 15:00 год.
Ярмарки будуть працювати традиційно на двох локаціях:
- мікрорайон «Дружба» – майданчик на перехресті вул. Миру – Дружби;
- масив «Східний» – майданчик на вул. Лесі Українки, 39.
Серед основних вимог до учасників сільськогосподарських ярмарків є наступні:
– дотримання відповідних температурних режимів під час реалізації швидкопсувних харчових продуктів тваринного походження;
– наявність документів про проведення ветеринарно – санітарної експертизи;
– дотримання продавцями правил особистої гігієни та наявність в них спецодягу та санітарних книг щодо проходження обов’язкових медичних оглядів;
– наявність витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
Для здійснення торгівлі встановлено такі розміри внесків:
– з легкових автомобілів -75 грн в день;
– з вантажних автомобілів – 150 грн в день;
– з дрібно-роздрібної торгівлі – 30 грн в день.