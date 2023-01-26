Що очікує ІТ-сферу України після перемоги у війні – розповів інвестор Сергій Токарєв

Голова холдингу Roosh Сергій Токарєв спрогнозував головні тенденції української ІТ-сфери у повоєнний час

В Україні ІТ вважається одним із найперспективніших напрямків для запуску бізнесу та залучення інвестицій. За останнє десятиліття у країні з’явилося безліч стартапів. Вони привернули увагу інвесторів, причому не лише вітчизняних, а й закордонних. Також безліч іноземних компаній відкрили українські філіали, тим самим створивши робочі місця для айтішників.

Через повномасштабну війну вітчизняна сфера інформаційних технологій, як й інші галузі, переживають не найкращі часи, зізнається засновник групи компаній Roosh Сергій Токарєв. При цьому він впевнений, що після перемоги Україна матиме великий потенціал, якого раніше не бачила жодна інша країна у світі. Але спочатку нам доведеться вирішити ряд проблем.

Виклики ІТ-ринку після війни

Головна проблема, з якою зіткнеться IT-галузь України, стосується інвестицій, стверджує Сергій Токарєв. На жаль, вже зараз іноземні вкладники не поспішають фінансувати українські стартапи. Більш того, багато бізнесів переміщують свої core-команди у безпечні локації – тобто закордон. Цього вимагають інвестори для безпеки та працездатності проектів. Через обстріли критичної інфраструктури російськими військами українці змушені працювати в умовах блекауту та відсутності мобільного зв’язку, а це сильно позначається на їхній продуктивності та загрожує існуванню бізнеса.

Також, на думку Сергія Токарєва, ми станемо свідками відтоку спеціалістів. Багато айтішників поїде на Захід, як тільки відчиниться кордон. Зокрема, це будуть працівники компаній, які відкрили філіали за межами України.

Сприятливі тенденції

Не дивлячись на те, що після війни в української технологічної сфери буде багато викликів, ринку варто очікувати змін на краще, не сумнівається підприємець.

Перш за все світова ІТ-спільнота продовжить підтримувати Україну – це стане трендом. Завдяки ним відкриється безліч нових технологічних проектів, що призведе до появи високооплачуваних робочих місць. Як наслідок, багато IT-фахівців, які залишили країну, повернуться, припускає Сергій Токарєв. Ми вже спостерігали подібне восени 2022 року: як тільки загроза нападу на столицю зменшилася, кияни стали масово їхати назад.

Більш того, Україна стане привабливим ринком і для тих, хто емігрував закордон ще у 90-х і 00-х роках. Вже зараз ці люди допомагають державі грошима та ресурсами, а у майбутньому захочуть особисто взяти участь у відновленні української економіки.

Іноземних айтішників також можуть зацікавити наші проекти, вважає Сергій Токарєв. Таким чином, в українських компаніях будуть працювати висококваліфіковані кадри з інших країн, а ми зможемо перейняти їхні знання та досвід і вирішити проблему нестачі спеціалістів на біржі праці.

Нарешті, ІТ-галузь стане як ніколи цікава самій державі. Після війни велику цінність представлятимуть експерти в Artificial Intelligence (штучний інтелект), hardware-розробники та продакт-менеджери, а у список пріоритетних напрямків увійде Military Tech – виробництво високотехнологічного озброєння.

Для довідки

Сергій Токарєв – інвестор, ІТ-бізнесмен і Faunding Partner групи компаній Roosh, яка займається розвитком бізнесів у сфері штучного інтелекту та машинного навчання. У структуру холдингу входять проекти Reface та ZibraAI, венчурна студія Pawa та фонд Roosh Ventures. На рахунку Roosh є й освітні ініціативи: AI HOUSE та SET University.

Компанія була заснована у період пандемії та продовжує роботу зараз. В 2022 році холдинг придбав міноритарний пакет акцій в українському стартапі Neurons Lab, який створює високотехнологічні продукти на базі AI.