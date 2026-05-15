Агент ФСБ у Хмельницькій міськраді передавав росіянам координати військових об’єктів

За матеріалами Служба безпеки України до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна засудили чиновника Хмельницької міської ради, який працював на ФСБ РФ.

Як повідомили в СБУ, чоловік обіймав посаду начальника відділу програмного забезпечення в одному з управлінь міськради та мав доступ до інформаційних баз.

За даними слідства, посадовець передавав російській спецслужбі інформацію про місця дислокації та проживання українських військових у західному регіоні. Росіян цікавили дані про співробітників СБУ, Сил спеціальних операцій, підрозділів ППО та ракетних частин.

Також фігурант передавав координати військових об’єктів, місця виробництва безпілотників та персональні дані українських захисників.

У СБУ зазначають, що отриману інформацію ворог міг використати для підготовки диверсій, терактів та інформаційних спецоперацій проти Сил оборони України.

Контррозвідка затримала агента у червні 2024 року безпосередньо під час передачі розвідданих представникам ФСБ із робочого кабінету.

За інформацією спецслужби, засудженим є Руслан Бітюков, який раніше навчався у Московський державний технічний університет імені Баумана.