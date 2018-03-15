У Тернополі шукають відважних юнаків та дівчат
В Управлінні патрульної поліції в Тернопільській області триває набір кандидатів на службу. Заяви на участь у конкурсі приймаються на офіційному сайті патрульної поліції http://my.patrol.police.gov.ua/ до 1 квітня.
Серед основних вимог до майбутніх інспекторів:
• громадянство України;
• вік від 20 до 35 років;
• повна загальна середня або вища освіта;
• наявність посвідчення водія категорії В;
• готовність до служби в будь-якому місті України у зв’язку зі службовою необхідністю.
Усього відкрито 30 вакансій інспектора патрульної поліції Управління патрульної поліції в Тернопільській області. Зарплата майбутніх полісменів буде від 8 тисяч гривень