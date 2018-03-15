Через мешканця Тернопільщини у Києві пікетували італійське посольство (фото)

“По всьому світу проходять акції на підтримку Марківа, які вже дають свої результати. Ми знаємо, що італійське посольство у Києві вже передало звернення до свого МЗС. Ми також знаємо, що італійці уважно слідкують за реакцією української громади не лише в Києві, а й по всьому світу. І вони переконуються: ми не кидаємо своїх побратимів. Ця акція – не внутрішня справа Італії, а міжнародна. І ми чекаємо на справедливий суд та звільнення Марківа”, – зазначив Сергій Кузан, співкоординатор міжнародної акції Free Markiv, Дійсний Член МНК, заступник Керівника Проводу “Вільних Людей”.