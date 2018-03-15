Через мешканця Тернопільщини у Києві пікетували італійське посольство (фото)
У День добровольців громадськість пікетувала італійське посольство. Активісти вимагали звільнити бійця батальйону ім. Кульчицького Віталія Марківа – уродженця м. Хоростків, Гусятинського району, Тернопільської області.
“По всьому світу проходять акції на підтримку Марківа, які вже дають свої результати. Ми знаємо, що італійське посольство у Києві вже передало звернення до свого МЗС. Ми також знаємо, що італійці уважно слідкують за реакцією української громади не лише в Києві, а й по всьому світу. І вони переконуються: ми не кидаємо своїх побратимів. Ця акція – не внутрішня справа Італії, а міжнародна. І ми чекаємо на справедливий суд та звільнення Марківа”, – зазначив Сергій Кузан, співкоординатор міжнародної акції Free Markiv, Дійсний Член МНК, заступник Керівника Проводу “Вільних Людей”.
“2014 рік – історично важливий для новітньої української історії, бо зародився добровольчий рух. Українці не лише стали на захист Батьківщини, а й відкрили очі світу на загрозу російського імперіалізму. Я був присутній разом з Марківим під час боїв поблизу гори Карачун і з усією відповідальністю заявляю: він не винен у загибелі італійського журналіста. Ми очікуємо на реакцію Італії у відповідь на наші чисельні запити, звернення та акції”, – говорить Богдан Матківський, командир взводу батальйону ім.Кульчицького, народний депутат.
Окрім громадських акцій, триває юридична робота. За словами Андрія Антонищака, народного депутата та ветерана батальйону ім. Кульчицького, вимога залишається єдиною: об’єктивний та чесний суд, а також якнайшвидша зміна запобіжного заходу.
Присутня на акції Діана Марків, дружина Віталія, подякувала кожному, хто стоїть на захисті України та підтримує її чоловіка. “Нам потрібно говорити про цю справу, нас мають почути всі, інакше безневинна людина лишитись за ґратами. Але я впевнена, що правда, як і перемога, на нашому боці”, – сказала вона.
Нагадаємо, 30 червня 2017 року в італійському аеропорту було затримано громадянина України Віталія Марківа, якого звинуватили у вбивстві журналіста Андреа Рокеллі. Марків надав свідчення, що демонструють його непричетність до цих подій, але італійські судові органи не визнали їх і лишили його під вартою.