У Тернополі сьогодні ще одна музична бійка

20 квітня о 19.30 год. у арт-барі «Коза» відбудеться передостанній чвертьфінал музичного конкурсу серед молодих гуртів «Koza Music Battle». Серед претендентів на місце у півфіналі – гурти зі Львова та Києва. Вхід на захід – вільний!

Thunderdogs, Львів (rock’n’roll)

Гурт прийшов, аби відродити запальну енергетику рок музики, що запалює кров та ламає стіни. «Рок’н’рол створений для того, щоб відриватись і отримувати задоволення, а не пускати соплі та міркувати про те, який ти нещасний з п’ятим iPhone», – розказують про себе учасники.

Twelves, Львів (альтернативний метал)

Музика Twelves – це комбінації драйву та запалу, енергії і мелодики, напруження та вибуху емоцій, які створюють контрастну запальну атмосферу з глибокими внутрішніми переживаннями.

Брудні, Київ (блюз рок)

Брудні – це нове дихання української альтернативної музики. Бас і ударні – це все, що потрібно, щоб розкачати твій гаражний кооператив до постапокаліптичного стану.

My Sweet Satellite, Київ

Київський гурт «My Sweet Satellite» дуже хоче взяти участь у «Koza Music Battle 2017». У разі перемоги обіцяють віддати кошти для дитячої клінічної лікарні Тернополя.