У Тернополі стартувала «Галицька Дефіляда»

Гастрономічний фестиваль традиційно відбувається у парку ім. Тараса Шевченка. Тернопільські ресторатори готуються зустрічати гостей: встановлюють намети, розставляють столи на зелених зонах, розпалюють вогнища для приготування страв. Частувати обіцяють традиційними смаколиками. На фестиваль з’їхалися і торговці з інших міст України.

«Галицька Дефіляда» вже отримала 5 відзнак «Національного реєстру рекордів України» за: найдовший мангал, найдовший шашлик, найбільшу кількість звареного зеленого борщу, найбільшу карту-фототорт Тернопільщини та найбільшу кількість рекордів, встановлених на одному фестивалі.

Фестиваль триватиме 5 днів, з 24 до 28 серпня.



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