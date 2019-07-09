Як Дзідзьо виступав у Ходорові в 1996 році (Відео)

Раритетне відео знайшов і виставив на свій канал на ютюбі відомий ходорівчанин, майстер фотографії Богдан Бирич.

В 1996 році в Ходорові в рамках фестивалю Золоті Трембіти виступав і маленький тринадцятирічний Михайло Хома, котрий родом з сусідніх Бортник, виконував народну пісню Ой не пий козаче.

Дякуємо пану Богдану за знахідку.

Фестиваль «Золоті трембіти» — міжнародний конкурс-фестиваль сучасної української пісні. Проводиться з 1991 щорічно в Трускавці, Моршині, Жидачеві, Ходорові (Львівська область), Тернополі, Івано-Франківську, Ужгороді та інших містах України.

Ініціатором та організатором впродовж 15 років конкурсу був композитор Богдан Янівський.

Джерело: Ходорів сьогодні