Новини Тернополя 

Олександр Богомол: «Незалежність потрібно виборювати»

Redaktor 21 Views 1 коментар

Начальник ГУНП в Тернопільській області Олександр Богомол переконаний незалежність українцям дається не легко. Радить кожному жителю краю докладати зусиль задля розвитку міцної і сильної держави. Зазначає: загальний добробут починається з особистісного, тож закликає тернополян бути свідомими.

Своїми роздумами та сподіваннями з нагоди 26-річниці Незалежності України та Дня міста очільник тернопільської полції поділився з Першим інтернет-телебаченням Тернопільщини «МедіаТОР» у проекті  “Моє місто”.

– Від себе особисто, а також від всіх поліцейських Національної поліції в Тернопільській області вітаю жителів Тернопільської області з Днем Незалежності України. Цей день повинен стати вирішальним для всіх, так як останні роки ми побачили те, що незалежність треба виборювати. І, на жаль, незалежність не завжди  виборюється словами і гаслами, але й кров’ю і потом тих людей, які поклали своє життя  за незалежність нашої держави на Сході України, а також під час боротьби з злочинністю в захисті наших кордонів, – заначив Олександр Богомол.

One thought on “Олександр Богомол: «Незалежність потрібно виборювати»

  • OLX user
    20:23 | 24 серпня, 2017 at 20:23
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    Бореться він тільки за свій карман!
    Як там справи з Вишнівцем?
    Замняв пан Богомол????

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