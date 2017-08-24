Олександр Богомол: «Незалежність потрібно виборювати»

Начальник ГУНП в Тернопільській області Олександр Богомол переконаний незалежність українцям дається не легко. Радить кожному жителю краю докладати зусиль задля розвитку міцної і сильної держави. Зазначає: загальний добробут починається з особистісного, тож закликає тернополян бути свідомими.

Своїми роздумами та сподіваннями з нагоди 26-річниці Незалежності України та Дня міста очільник тернопільської полції поділився з Першим інтернет-телебаченням Тернопільщини «МедіаТОР» у проекті “Моє місто”.

– Від себе особисто, а також від всіх поліцейських Національної поліції в Тернопільській області вітаю жителів Тернопільської області з Днем Незалежності України. Цей день повинен стати вирішальним для всіх, так як останні роки ми побачили те, що незалежність треба виборювати. І, на жаль, незалежність не завжди виборюється словами і гаслами, але й кров’ю і потом тих людей, які поклали своє життя за незалежність нашої держави на Сході України, а також під час боротьби з злочинністю в захисті наших кордонів, – заначив Олександр Богомол.

