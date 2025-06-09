У Тернополі стартувала всеукраїнська акція книгообміну

Бібліотеки Тернополя долучилися до всеукраїнської акції книгообміну «Книжкова площа», яка цього року відбувається одночасно у п’яти містах -Львові, Тернополі, Теребовлі, Житомирі та Дніпрі. Збір книг стартував 2 червня і триватиме до 11 серпня.

Участь в акції – безкоштовна. Щоб доєднатися, потрібно принести книги у хорошому стані до однієї з точок збору (адреси доступні за посиланням: salo.li/E5EEbE5) та отримати квиток-перепустку. У ньому буде зазначено, скільки книг учасник зможе обміняти 17 серпня. Саме тоді в центрі Тернополя відбудеться великий книгообмін.

Книги приймаються будь-якого року видання, головне – щоб вони були у придатному для читання стані. Обмін відбуватиметься за принципом: одна книга – на одну книгу. Не приймаються зношені або російськомовні видання. Ознайомитися з доступними для обміну книгами можна на сайті події: lmb.lviv.ua/book-area.

Проєкт реалізується за підтримки Українського інституту книги та фінансується з державного бюджету. Готуйте свої книжкові стосики — і долучайтеся до літературної спільноти міста!