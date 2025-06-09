Відбувся ярмарок вакансій для ветеранів: шлях до реінтеграції через агросектор

У Тернополі пройшов ярмарок вакансій, присвячений реінтеграції ветеранів, ветеранок та членів їхніх родин у мирне життя через залучення до аграрного сектору. Захід відбувся в межах всеукраїнського проєкту «Розбудова моделей реінтеграції ветеранів в агросектор», який реалізує компанія AgriAnalytica за підтримки Програми USAID з аграрного і сільського розвитку — АГРО.