Відбувся ярмарок вакансій для ветеранів: шлях до реінтеграції через агросектор
У Тернополі пройшов ярмарок вакансій, присвячений реінтеграції ветеранів, ветеранок та членів їхніх родин у мирне життя через залучення до аграрного сектору. Захід відбувся в межах всеукраїнського проєкту «Розбудова моделей реінтеграції ветеранів в агросектор», який реалізує компанія AgriAnalytica за підтримки Програми USAID з аграрного і сільського розвитку — АГРО.
У рамках заходу виступили 10 спікерів — керівники структурних підрозділів Тернопільської ОВА, представники Українського ветеранського фонду, місцевої влади, Тернопільського обласного центру зайнятості, великих агрокомпаній, експерти-практики, а також ветерани, які уже досягли успіху у фермерстві.
Основна мета заходу — підтримати ветеранів та їхні родини у поверненні до цивільного життя шляхом працевлаштування, професійного навчання та підприємництва в сільському господарстві. Аграрна галузь, яка сьогодні є однією з найперспективніших в Україні, відкриває нові можливості для розвитку ветеранського бізнесу, економічної стабільності та збереження людського потенціалу держави.
Близько 100 учасників мали змогу дізнатися більше про:
• потенціал агросфери Тернопільщини;
• безоплатні онлайн-курси для ветеранів;
• можливості створення або розвитку власного фермерського господарства;
• актуальні вакансії та програми державної підтримки.
Окрему увагу учасників привернула презентація п’яти освітніх онлайн-курсів, розроблених спеціально для ветеранів. Вони охоплюють теми ведення сільськогосподарської діяльності, вирощування нішевих культур, агробізнесу та основ підприємництва.
Ярмарок став не лише платформою для пошуку роботи, а й простором для живого спілкування, обміну досвідом, формування нових партнерств і розширення кола можливостей для ветеранської спільноти. Учасники також отримали інформацію про грантові програми та державну підтримку ветеранського бізнесу.
Реінтеграція ветеранів — це спільне завдання держави, бізнесу та громади. І такі ініціативи стають важливим кроком до відновлення та зміцнення України.