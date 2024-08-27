У Тернополі стартує акція «Підтримуй ЗСУ – посади іменне дерево»
Як долучитися:
1. Заповніть електронну заявку. Посилання на форму доступне за цим посиланням
2. Вкажіть бажану локацію та кількість саджанців. Дерево та локацію буде заброньовано після заповнення заявки. Запропоновані локації у центральній частині міста: вул. Руська, вул. Петра Конашевича-Сагайдачного, вул. В’ячеслава Чорновола, Дамба Тернопільського ставу бульвар Тараса Шевченка, а також на бульварі Данила Галицького та вул. Слівенській.
3. Очікуйте контакту для надання реквізитів оплати. Після цього у вас буде 3 дні на здійснення донату (мінімальний внесок – 10 000 грн) та надсилання підтвердження оплати.
4. Долучайтеся до висадження дерева. День і час буде повідомлено додатково.
Терміни проведення акції:
- Прийом онлайн-заявок – до 15 вересня 2024 року.
- Опрацювання заявок, доставка саджанців та виготовлення іменних табличок – з 15 по 22 вересня 2024 року.
- Висадження дерев – з 23 по 30 вересня 2024 року.
Деталі та консультації: Звертайтеся у відділ благоустрою та екології за телефоном (0352) 25-49-34.
Приєднуйтеся до акції та зробіть свій внесок у підтримку наших захисників, залишивши свій слід в історії міста!