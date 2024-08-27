14:28 | 27.08.2024
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У Тернополі стартує акція «Підтримуй ЗСУ – посади іменне дерево»

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У Тернополі розпочинається акція під гаслом «Підтримуй ЗСУ – посади іменне дерево». Метою акції є залучення громади до підтримки Збройних Сил України через висадження іменних дерев. Кожен охочий може зробити добровільний внесок на закупівлю дронів для ЗСУ та висадити дерево зі своєю іменною табличкою.

Як долучитися:

1. Заповніть електронну заявку. Посилання на форму доступне за цим посиланням

2. Вкажіть бажану локацію та кількість саджанців. Дерево та локацію буде заброньовано після заповнення заявки. Запропоновані локації у центральній частині міста: вул. Руська, вул. Петра Конашевича-Сагайдачного, вул. В’ячеслава Чорновола, Дамба Тернопільського ставу бульвар Тараса Шевченка, а також на бульварі Данила Галицького та вул. Слівенській.

3. Очікуйте контакту для надання реквізитів оплати. Після цього у вас буде 3 дні на здійснення донату (мінімальний внесок – 10 000 грн) та надсилання підтвердження оплати.

4. Долучайтеся до висадження дерева. День і час буде повідомлено додатково.

Терміни проведення акції:

  • Прийом онлайн-заявок – до 15 вересня 2024 року.
  • Опрацювання заявок, доставка саджанців та виготовлення іменних табличок – з 15 по 22 вересня 2024 року.
  • Висадження дерев – з 23 по 30 вересня 2024 року.

Деталі та консультації: Звертайтеся у відділ благоустрою та екології за телефоном (0352) 25-49-34.

Приєднуйтеся до акції та зробіть свій внесок у підтримку наших захисників, залишивши свій слід в історії міста!

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