99% шкіл Тернопільщини мають укриття

Начальник Тернопільської обласної військової адміністрації В’ячеслав Негода провів нараду щодо початку нового навчального року.

Під час зустрічі керівниця департаменту освіти і науки ОВА Ольга Хома зазначила, що на сьогодні 99% шкіл краю мають укриття. Лише у трьох закладах вони відсутні.

Відтак, дистанційна форма буде у двох закладах Микулинецької територіальної громади, зокрема, у Ладичинській та Різдвянській гімназіях. У першому закладі роботи із будівництва укриття планують завершити до 1 жовтня 2024 року коштом місцевого бюджету. А у Різдвянській гімназії буде реалізовуватися експериментальний проєкт щодо створення захищеного простору в будівлі закладу освіти та встановлено габіони.

Також укриття відсутнє у Раштівецькій гімназії Гримайлівської територіальної громади, яку згідно з рішенням селищної ради реорганізовано у початкову школу. У закладі вже завершуються роботи з облаштування укриття в іншого суб’єкта господарювання, поблизу школи.

Крім того, під час зустрічі обговорили впровадження нового навчального предмета «Захист України», який має на меті формування національної та громадянської ідентичності. Оновлений предмет викладатимуть в осередках, яких в області є 38. В кожному з них зможе навчатися від 80 учнів старших класів.

Наразі на Тернопільщині є три навчених тренери, котрі підвищуватимуть кваліфікацію вчителів предмету «Захист України». Також розглядаються варіанти залучення до навчання військових, які зможуть на практиці показувати роботу БПЛА та поводження зі зброєю.

Окрім того, обговорили залучення дітей внутрішньо переміщених дітей до навчального процесу в очній формі.