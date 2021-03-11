У Тернополі стався вибух у житловому будинку (фото)

11 березня в 11 год. 52 хв. до рятувальників надійшло повідомлення про вибух та пожежу в приватному будинку на вул. Самчука у Тернополі. Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Тернопільській області.

До місця події рятувальники прибули в 11 год. 58 хв. та виявили, що горять речі домашнього вжитку на площі 5м.кв в приміщенні кухні. Пожежу ліквідували за 10 хвилин, о 12.09. Внаслідок пожежі термічні опіки отримали двоє чоловік, господар будинку та його син. Потерпілі госпіталізовані до медичних закладів.

На місці події працювала оперативна група УДСНС України у Тернопільській області на чолі із заступником начальника Управління Юрієм Берестецьким, залучено 2 одиниці техніки та 9 чоловік особового складу.

Деталі встановить слідство.