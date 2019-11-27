У Тернополі студенти провели благодійний Віденський бал

Запрошували на вечір вишуканого танцю студенти Тернопільського національного медичного університету імені Івана Горбачевського. У такий спосіб хлопці й дівчата вирішили допомогти дітям з лейкемією, які проходять лікування у відділенні дитячої онкогематології обласної дитячої лікарні. На Віденському балу вони збирали кошти на придбання холодильника і плити. Вдалося зібрати 10 тисяч гривень. За таку добру справу молоді подякував Тернопільський міський голова Сергій Надал.

Студенти медуніверситету вперше організували благодійний Віденський бал. Вони активно долучаються і проводять різні доброчинні акції не лише щоб допомогти хворим дітям, а й чимало коштів зібрали на підтримку воїнів, які захищають нашу землю від російських агресорів. Не забувають і про людей поважного віку. Скажімо, нещодавно подарували Петриківському обласному геріатричному пансіонату морозильну камеру і блендер. Гроші на них теж заробили на благодійному заході.

В емоціях краси і доброти. Фото Іванни Гошій

Студенти-медики організовують заходи не тільки із збирання коштів, а й благодійні творчі вечори. Один з них відбувся днями у Микулинецькій обласній фізіотерапевтичній лікарні. Асоціація польських студентів, що навчаються в Тернопільському мед­університеті, підготувала для пацієнтів концертну програму. Звучали польські пісні, а Хуберт Мікоші, президент цієї асоціації, виконав всесвітньо відомі оперні твори.

Джерело: «Урядовий кур’єр»