Гороскоп на 2021 рік для всіх знаків Зодіаку. Що очікувати від року Бика

Аби детальніше поговорити про гороскоп на 2021 рік, спочатку з’ясуймо основні характеристики тварини-тотема. Рік, що настав, це Білий Металевий Бик.

Бик є символом працьовитості, спокою, справедливості. Пануюча стихія року, як пишуть астрологи, – метал. Відповідно Бик у всій красі може продемонструвати свою залізну волю і сталеві нерви. Колір металу – білий, символізує благородство, стриманість, мудрість.

Бик втілює собою зовнішню солідність, незалежність, послідовність і прагнення до порядку. Він прив’язаний до своїх звичок, консервативний і прагматичний. Дуже наполегливий і впертий, тому досягає успіху там, де інші відступають. Практичний і обережний, не схильний міняти свої принципи і змінюватись. Бик наділений величезною силою духу, фізично витривалий. Водночас може раптово вийти із себе, після чого заспокоїти його дуже важко.

Гороскоп на 2021 рік за знаками Зодіаку допоможе подружитися з Білим Металевим Биком і максимально реалізувати все задумане у новому році.

Овен

Після складного й суперечливого ​​Щура, який постійно припідносив сюрпризи, і часом досить неприємні, новий 2021 рік Бика видасться Овнам до снаги. Нарешті представники цього знака Зодіаку зможуть розправити свої крила сповна. Їх розум, талант і воля до перемоги будуть затребувані. Більше того, те, що Овни раніше вважали своїм хобі, може перетворитися на джерело доходів.

У новому 2021 році з завидною регулярністю Овнам будуть надходити все нові й нові проєкти. Білий Металевий Бик, господар 2021 року, посприяє Овнам на шляху до успіху.

Основне завдання для Овнів на рік прийдешній – іти вперед, бути господарем долі, своїми руками будувати майбутнє. Без перешкод, звичайно, не обійдеться – починаючи від несподіваних нападів ліні і закінчуючи раптово виниклими сімейними питаннями, яким доведеться приділити багато часу.

Телець

В астрології китайський знак Бика, під чиїм заступництвом пройде 2021 рік, асоціюється з західним знаком Тельця. Так що готуйтеся, 2021 рік Бика може відкрити перед вами надзвичайно великі можливості.

Із самого початку 2021 року Тельці стануть рішуче домагатися результатів як у нових проєктах, так і в тих, які були запущені раніше. Працьовитість Тельців не залишиться непоміченою. Багато представників цього знака Зодіаку отримають можливість просунутися службовими сходами або змінять роботу на більш цікаву й високооплачувану.

Тельцям у новому році також обов’язково потрібно освоїти практику м’якої відмови на прохання, які не входять до кола ваших обов’язків, і тим самим розв’язати собі руки для виконання дійсно важливих справ.

Близнюки

У рік Бика життя Близнюків почне розкручуватися стрімко – мов стиснута і відпущена пружина. Кінетичну енергію при цьому стануть генерувати самі представники знака, і чим більше її виявиться, тим краще підуть справи. У 2021 році Близнюкам буде підвладно все. Можна будувати плани, братися за будь-який проєкт, виходити на якісно новий рівень.

Секрет успіху передусім буде лежати в умінні знаходити спільну мову з різними людьми.

Із 4 березня по 23 квітня, поки у вашому знаку перебуватиме Марс, ваша енергія буде просто переливатися через край і своєю жагою діяльності ви будете заражати всіх оточуючих.

Рак

Більшість Раків дивляться у 2021 рік Білого Металевого Бика з оптимізмом, і треба сказати, що вони мають для цього усі підстави. Після складного року Щура, який змусив багатьох Раків у корені змінити не тільки всі плани, а й погляди на життя, рік Білого Металевого Бика просто зобов’язаний скластися цілком сприятливим чином.

Із самого початку 2021 року Ракам доведеться діяти сміливо і швидко, часто навіть не у власних інтересах, а заради благополуччя тих, хто поруч.

У рік Білого Металевого Бика грошові питання у Раків взагалі будуть вирішуватись із легкістю. Вони зможуть вигідно розпорядитися засобами, які будуть довірені їм в управління. А ось особисті заощадження довіряти будь-кому не слід. У 2021 році ними краще зайнятися самостійно.

Лев

Лев – центральна фігура всього зодіакального кола. Люди, народжені під знаком Лева, сильні, амбітні, цілеспрямовані.

У 2021 році Леви отримають увагу оточуючих, якої вони так довго домагалися. Леви будуть формувати навколо себе групи, що переслідують ті чи інші інтереси. У кожній із них Леви можуть бути як лідерами в більшості випадків, так і відомими. Важливо тільки вчасно робити вибір і не ухилятися від пропозицій, які сама доля стане поставляти представникам знака весь рік.

У 2021 році ключовим для Левів має стати поняття активності та незалежності. У рік Бика Леви будуть намагатися самі будувати свою долю, не звертаючи увагу на оточуючих. Однак, швидше за все, їм це не вдасться – Білий Металевий Бик докладе всіх зусиль, щоби Леви подолали амбітність та егоїзм.

Діва

Рік, що минув, напевно, доставив багатьом Дівам чимало серйозних проблем. Але на новий 2021 рік Бика зірки налаштовані оптимістично – складний період у житті Дів закінчиться з відходом року Щура. Нагадаємо, що рік Білого Металевого Бика настає не 1 січня, а ввечері 11 лютого, так що залишилося потерпіти зовсім трохи.

Взагалі 2021 рік для всіх, не тільки для Дів, стане часом отримання за Щура, який влаштував грандіозний безлад не тільки в житті кожної людини, а й у світовому масштабі.

Як тільки ви розберетеся з усіма проблемами, що дісталися у спадок від 2020 року, відразу ж треба приступати до закладання фундаменту вашого нового етапу в житті.

Терези

У 2021 році Білого Металевого Бика Терези повинні будуть навчитися жити простіше, не страждаючи так від дрібних невдач, якими рясніє життя будь-якої людини і які даються саме для того, щоби людина змогла гідно оцінити свої перемоги. Адже все пізнається у порівнянні.

У прийдешньому році знак Терезів відвідає натхнення. Весь рік буде відзначений потужним припливом творчої енергії. З’явиться можливість зайнятися справою, до якої давно вже лежить душа, але на яку ніколи не вистачало часу.

Особливо щасливими будуть виглядати Терези, чия основна діяльність має відношення до творчості. Вони будуть працювати натхненно й радісно. У цей час важливо не упустити шанс, що випав, і показати все, на що Терези здатні.

Скорпіон

Рік Бика для Скорпіонів обіцяє стати вельми неординарним – вам належить реалізація масштабних планів, а також багато часу забиратимуть різні, на перший погляд, незначні дрібниці.

У першій половині 2021 року представники знака Скорпіон можуть сміливо приступати до вирішення житлових проблем, купувати нову квартиру, приступати до будівництва будинку, або хоча б гаража. Однак час, який доведеться витратити на всякі папери, дозволи та погодження, буде перевищувати всі розумні межі.

Бюрократична тяганина, необов’язковість оточуючих людей і тому подібні речі будуть постійно виводити вас із рівноваги. Однак навіть із вашим напором і темпераментом боротися з дратівливими дрібницями марно – прийміть їх і заспокоюйте себе тим, що вони ніяк не вплинуть на кінцевий результат.

Стрілець

У новому 2021 році Стрільців чекає період розширення можливостей. Ви зможете збільшити як рівень своєї освіченості, так і коло спілкування. Слід брати стільки знань, скільки зумієте подужати.

У рік Білого Металевого Бика Стрільці отримають можливість взяти участь у проєктах, які грунтовно змінять звичний плин їхнього життя. Буде потрібна напруга всіх сил і волі, щоби відповідати новим положенням.

На самому початку року зірки обіцяють Стрільцям цікаві знайомства, які здатні повністю змінити їхнє життя.

Починаючи із середини червня, настає чудовий час для відкриття сімейної справи. Або, можливо, хтось із родичів запропонує вам взяти участь вже у працюючому бізнесі. Якщо така пропозиція надійде – не відмовляйтеся, ви отримаєте і безцінний досвід, і зможете непогано заробити.

Козеріг

Терплячі і спокійні, холоднокровні й таємничі – саме так думають про Козерогів багато людей. Насправді представники цього знака досить сентиментальні, чутливі і вразливі, просто вони вважають за краще приховувати від оточуючих свої слабкості та й про таланти особливо не поширюються.

У 2021 році Козерогам належить багато звершень як у професійному плані, так і в домашніх справах. Ви цілком будете здатні витримати високий темп, який задасть рік Бика, якщо знайдете час і можливості для періодичного відпочинку.

Козерогам слід час від часу залишатися наодинці з собою, щоби перевести дух і наповнитись енергією. Головне завдання для вас – постійно зберігайте оптимізм, саме це дозволить із честю виходити з найрізноманітніших ситуацій.

Водолій

У 2021 році перед Водоліями будуть відкриті всі шляхи, навіть ті, де раніше не вдавалося абсолютно нічого. Все, що Водолії зможуть отримати у 2021 році, буде цілком і повністю залежати тільки від них самих, їхнього бажання, волі, здатності правильно розподіляти і направляти зусилля. Головним напрямком року Білого Металевого Бика все ж слід вважати встановлення партнерських контактів.

Водолії будуть виглядати надзвичайно привабливо в усіх відношеннях. До них з усіх боків потягнуться однодумці і шанувальники їхніх талантів. У такому стані важливо не боятися брати на себе відповідальність, тому що в рік Бика Водолії приречені на керівні позиції.

Правда, дуже багато буде залежати від чистоти помислів. Саме з цієї точки зору вищі сили будуть вирішувати, яку допомогу зможуть вони надати обтяженим владою носіям знака. Важко бути хорошим для всіх, саме тому Водолії повинні бути готові до того, що їм доведеться проявити дива дипломатії.

Риби

Риби, як відомо, найтаємничіший і наймудріший знак Зодіаку. Народжені під цим знаком люди талановиті, чуйні і мають надзвичайну інтуїцію. Рік Білого Металевого Бика для Риб стане часом поступового і планомірного розвитку.

Інтуїція, яка, у Риб добре розвинена, буде в 2021 році грати дуже важливу роль. Рибам буде необхідно розуміти мову знаків, на якій з ними почне спілкуватися доля. І якщо це у них вийде, вони знайдуть небувалу силу.

Весна для Риб – час великих надій, які не забаряться виправдатись. Сміливо мрійте, але не забувайте і прикладати реальні зусилля.

Гороскоп складено на основі астрологічного прогнозу видання «Астророк»



