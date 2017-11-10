У Тернополі суд покарав велозлодія

Тернопільський міськрайонний суд, розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальне провадження щодо Сергія Ч., визнав його винуватим у крадіжках, вчинених за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 185 КК України), а також у незаконному придбанні та зберіганні наркотичних засобів у великих розмірах без мети збуту (ч.2 ст. 309 КК України) і засудив до двох років позбавлення волі. Повідомляє прес-служба апеляційного суду Тернопільської області.

Судом встановлено, що у вересні минулого року 40-річний Сергій Ч. разом з іншою особою з під’їздів житлових будинків у м. Тернополі викрали п’ять спортивних велосипедів загальною вартістю 15 тис. 250 грн. Згодом два велосипеди обвинувачений продав, решту — розукомплектував.

Крім того, 18 вересня 2016 р., ввечері, у дворі одного з будинків на Східному масиві він підійшов до автомобіля “Опель Комбо”. Переконавшись, що за ним ніхто не спостерігає, розбив вікно та викрав із салону автомагнітолу та відеореєстратор, чим завдав потерпілому Андрію С. 1250 грн. матеріальної шкоди.

Під час обшуку в квартирі Сергія Ч. виявлено та вилучено велику кількість наркотичних засобів, віднесених до особливо небезпечних і заборонених до обігу, а саме: понад 40 гр. канабісу, більш ніж півтора кілограми макової соломки, медичний шприц із ацетильованим опієм масою 0, 46 гр) та ємкості з екстракційним опієм масою понад 3, 47 гр.

У судовому засіданні обвинувачений повністю визнав свою вину щодо вчинених крадіжок. Стосовно вилучених наркотичних засобів, то стверджував, що знайшов їх і зберігав за місцем проживання для власного вживання, а не для збуту. Просив суд суворо не карати, оскільки на його утриманні двоє стареньких батьків, батько є інвалідом 1 групи та ним частково відшкодовано потерпілим заподіяна шкода.

Проаналізувавши всі докази, суд прийшов до переконання про доведеність вини Сергієм Ч. і визначив призначити йому покарання у виді двох років позбавлення волі.

Вирок набрав законної сили.