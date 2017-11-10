На вул. Лисенка тріснув фасад недавно утепленого будинку — з підрядником судитиметься управління ЖКГ Тернопільської міськради

Управлінням житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Тернопільської міської ради збирає документи, аби судитися із недобросовісним підрядником (ФОП Денчик В.О, директор ТОВ «Альп-Промбуд»), який ухиляється від виконання взятих на себе гарантійних зобов’язань щодо капітального ремонту фасаду з утепленням житлового будинку за адресою вул. Лисенка, 6.

Управління збирається подати до господарського суду Тернопільської області відповідну позовну заяву.

Нагадаємо, що у 2015р. ОСББ «Мрія 2006», що на вулиці Лисенка, 6, було одним із перших об’єднань, яке прийняло участь в міській Програмі термомодернізації на умовах співфінансування 70/30 та частково провело утеплення власного 70-квартирного будинку. Однак вже у травні 2017 року голова правління п. Галина Ткач звернулась до управління ЖКГ з проханням визначити причини появи тріщин в межах утепленого фасаду. Робочою групою проведено візуальне обстеження об’єкта та підтверджено справедливість нарікань мешканців.

Окрім цього, управлінням було замовлено висновок технічного стану будинку й встановлено, що виявленні недоліки має ліквідовувати підрядник (ФОП Денчик В.О, директор ТОВ «Альп-Промбуд») в рамках наявного договору.

Управлінням неодноразово на юридичну адресу даного підрядника надсилалися вимоги щодо термінового усунення недоліків, але всі вони проігноровані. Про такі недобросовісні дії доведено до відома також представників систем утеплення «Ферозіт» та «Церезіт».

У даній справі управління і далі буде підтримувати позицію мешканців ОСББ «Мрія 2006». Закликаємо тернополян бути уважними при виборі підрядника для здійснення утеплення фасаду будинку та не рекомендуємо співпрацювати із ТОВ «Альп-Промбуд», працівники якого недобросовісно виконують роботу, а керівництво відмовляється усувати недоліки, хоча це передбачено угодою.

За інформацією видання “Тернопіль житлово-комунальний”.