У Тернополі судитимуть експравоохоронця

Отримав 900 доларів США за вплив на рішення про зняття арешту з автомобіля – завершено розслідування щодо експравоохоронця

Прокурори Тернопільської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно експравоохоронця, який отримав від місцевого жителя 900 доларів США за вплив на прийняття рішення щодо повернення арештованого автомобіля (ч. 2 ст. 369-2 КК України).

За даними слідства, обвинувачений пообіцяв тернополянину, автомобіль котрого заарештували через підроблення свідоцтва про реєстрацію, вплинути на прийняття рішення службовою особою районного управління поліції про скасування арешту на авто та його повернення. Свою послугу він оцінив у 900 доларів США.

Завершено слідство, що здійснювали слідчі ТУ ДБР, розташованого у м. Львові.