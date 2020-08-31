У Тернополі святкова «лінійка» буде тільки для першокласників

Цього року – 1-го вересня – новий навчальний рік у школах Тернополя розпочинається в умовах коронавірусної небезпеки.

У школах Тернополя урочистості з нагоди початку навчального року відбудуться у скороченому режимі, і тільки за участі першокласників.

Учні всіх інших класів не стоятимуть на святкових «лінійках», а просто прийдуть на навчання. Керівництво шкіл не заборонятиме, але проситиме, рекомендуватиме батькам, за можливості, утриматись від зайвих, а тим паче – безпричинних, відвідувань шкільних приміщень. Принаймні поки що – носіння захисних масок учнями матиме не примусовий, а добровільний характер. Міська рада Тернополя – власним бюджетним коштом – закупила для шкіл міста усі необхідні профілактичні та дезінфікуючі розчини і матеріали.

Враховуючи епідемічну ситуацію, яка має тенденцію до постійних коливань і змін, навчальний рік 2020-2021 – буде непростим. Не виключено, що у разі погіршення показників захворюваності на covid-19, у школах знову буде запроваджено режим дистанційного навчання. Ситуація також може погіршитись, якщо Міністерство освіти не перейде від загально-банальних рекомендацій – до конкретних і дієвих рішень, і припинить перекладати весь тягар протиепідемічної боротьби на органи місцевого самоврядування.