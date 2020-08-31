Чергову масштабну незаконну рубку дерев виявлено на Тернопільщині

Факт незаконної рубки дерев виявлено Державною екологічною інспекцією у Тернопільській області 27 серпня ц.р. під час проведення рейду зі здійснення контролю за незаконним використанням надр, об’єктів рослинного світу та боротьби з браконьєрством на території Білозірської сільської ради Лановецького району. Порушення встановлено у лісовому урочищі, яке знаходиться на землях згаданої сільської ради. Порушниками було зрізано цінні лісові породи: вікові дуби, буки, сосни та черешні, загальною чисельністю 54 штуки. Поруч з місцем незаконної рубки зафіксовано сліди заїзду техніки, якою імовірно було вивезено зрізану деревину.

Розрахована сума шкоди, заподіяна лісу, склала 259,1 тис.грн.

Вбачаючи у даному порушенні ознаки злочину, відповідальність за який передбачено ст.246 Кримінального Кодексу України, матеріали справи направлено до Лановецького відділення поліції для вжиття заходів згідно з ст.214 КПК України.

Додатково повідомляємо громадян, що адмінштрафи для громадян за незаконну рубку становлять 510-1020 грн., а для посадових осіб – 2550-5100 грн. Штрафи за вчинені кримінальні діяння становлять 17000-25500 грн., на територіях чи об’єктах ПЗФ штрафи – 25500-34000 гривень. У разі заподіяння тяжких наслідків для лісу порушники можуть бути позбавлені волі на термін від п’яти до семи років.