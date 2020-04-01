У Тернополі сильні люди організували виготовлення захисних щитків для медиків
Голова Тернопільської міської організації Сила Людей, власник майстерні реклами Резонанс Медіа Олег Різник організував виробництво сотень одноразових елементів захисту (щитків) обличчя для медиків, які контактують з громадянами, потенційно інфікованими коронавірусом.
До волонтерського «виробничого цеху» долучились партійці та громадські активісти Тернополя. За основу було взято відео-інструкції тернопільського винахідника та науковця Андрія Пальчика (Дішкович Діоген).
«Вчора ми закупили й підготували необхідні матеріали. Собівартість одного щитка близько 2грн.
Сьогдні, за півдня активної роботи, нам вдалось виготовити більше 100 щитків. Завтра продовжимо.
Як ми переконались, троє-п’ятеро людей з помірними зусиллями за зміну можуть виготовити понад 200 таких виробів.
Усі вони будуть нейближчим часом безкоштовно передані в інфекційні відділення лікарень.
Особливу подяку хочу висловити Андрій Столяров, Віктор Лехман і Наталія Швайка Репак.
Будемо і надалі шукати ефективні способи підвищення безпеки лікарів, які перебують на передовій боротьби з небезпечним невидимим ворогом.»,- каже Олег Різник.