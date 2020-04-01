У Тернополі «СЕ Борднетце» може відновити роботу

Голова обласної державної адміністрації Володимир Труш провів робочу зустріч з представниками ТзОВ «СЕ Борднетце-Україна» – технічним директором Олександром Шлампом та фінансовим директором Олегом Білобровком. Під час зустрічі йшлося про можливе часткове відновлення роботи підприємства. Про це повідомляють в тернопільській ОДА.

Якщо ситуація в наших європейських партнерів буде стабілізуватися, то ми зацікавлені хоча б у частковому відновленні роботи. Звичайно, зараз не йдеться про звичайний ритм. Можливо, спочатку будуть працювати тільки 200 людей на площі 27 000 м. кв. Всі вони будуть забезпечені засобами індивідуального захисту. Також будемо дотримуватися заходів безпеки, зокрема проводити дезінфекцію робочих приміщень», – зазначив Олег Білобровко, фінансовий директор ТзОВ «СЕ Борднетце-Україна».

Голова обласної державної адміністрації Володимир Труш зауважив, що такий крок в умовах карантину дуже відповідальний. Але водночас просто необхідний, бо буде працювати підприємство – будуть надходження у бюджет, а люди отримають заробітну плату в повному обсязі.

Довідково: ТзОВ «СЕ Борднетце-Україна» працює в с. Байківці Тернопільського району. Завод входить до концерну Sumitomo Electric Bordnetze – провідного світового виробника кабельної продукції для автомобілів. Підприємству вдалося вирости з пілотного виробництва невеликих модулів до потужного заводу-виробника суцільних кабельних мереж до автомобілів Фольксваген Гольф А5, А6, А7, Hybrid, а з 2015 року – розпочалось серійне виробництво в’язок для Ауді А4 В9. На Тернопільщині підприємство успішно працює з 2006 року.