13:36 | 29.04.2022
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У автопригоді на Тернопільщині травмувалося троє людей

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Водія та двох пасажирів з тілесними ушкодженнями бригада екстреної допомоги госпіталізувала до лікарні.

Аварія трапилася 28 квітня близько 20:00. Водій автомобіля Opel Insignia в селі Скоморохи Чортківського району допустив наїзд на бетонну перешкоду.

В результаті удару травми різного ступеня тяжкості отримали два пасажира та сам водій. На місці пригоди працювала слідчо-оперативна група.

Кермувальника затримали згідно із статтею 208 КПК. У нього взяли кров для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство відповідно до статті 286-1 ККУ..

 

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