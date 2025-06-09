09:14 | 10.06.2025
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Новини Тернополя 

У Тернополі терміново шукають донорів із групою крові 2 Rh+

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У Тернопільському обласному центрі служби крові повідомили про критичну потребу у крові 2 групи Rh+ (II позитивна). 

Зараз вона одна із найбільш затребуваних, тож запаси вичерпуються.

Кожен, хто має таку групу крові та відповідає вимогам до донації, може допомогти врятувати життя.

— Ми терміново потребуємо донорів 2 Rh+. Звертаємося до мешканців Тернополя та області з проханням прийти та здати кров. Окрім цього, вже через декілька днів ми відзначаємо Тиждень донора, тож усіх, хто долучиться, чекають приємні сюрпризи від партнерів, повідомили в центі крові. 

Забір крові проводиться з понеділка по пʼятницю, з 08:00 до 13:00.

Адреса: м. Тернопіль, вул. Клінічна, 8.

У центрі також нагадують, що донорство — це безпечно та вкрай необхідно, особливо в умовах війни.

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