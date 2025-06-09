У Тернополі терміново шукають донорів із групою крові 2 Rh+
У Тернопільському обласному центрі служби крові повідомили про критичну потребу у крові 2 групи Rh+ (II позитивна).
Зараз вона одна із найбільш затребуваних, тож запаси вичерпуються.
Кожен, хто має таку групу крові та відповідає вимогам до донації, може допомогти врятувати життя.
— Ми терміново потребуємо донорів 2 Rh+. Звертаємося до мешканців Тернополя та області з проханням прийти та здати кров. Окрім цього, вже через декілька днів ми відзначаємо Тиждень донора, тож усіх, хто долучиться, чекають приємні сюрпризи від партнерів, — повідомили в центі крові.
Забір крові проводиться з понеділка по пʼятницю, з 08:00 до 13:00.
Адреса: м. Тернопіль, вул. Клінічна, 8.
У центрі також нагадують, що донорство — це безпечно та вкрай необхідно, особливо в умовах війни.