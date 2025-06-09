Конфлікт водіїв у Тернополі завершився перцевим балончиком і хімічним опіком очей

Інцидент на дорозі у Тернополі ледь не завершився трагедією. Через необережне маневрування один з водіїв застосував проти іншого перцевий балончик — втручатися довелося поліції.

Подія трапилася на вулиці Торговиця. За інформацією поліції, один з учасників дорожнього руху створив аварійну ситуацію, «підрізавши» інший автомобіль. Водій, якого обурила така поведінка, вирішив не залишати інцидент без відповіді — він наздогнав порушника та під час словесної суперечки розпилив йому в обличчя газовий балончик.

🧑‍⚕️ Постраждалий звернувся до офтальмологічного відділення. Лікарі діагностували хімічний опік обох очей.

👮‍♂️ На місце прибула слідчо-оперативна група Тернопільського райуправління поліції. За фактом умисного легкого тілесного ушкодження відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 125 Кримінального кодексу України. Обставини інциденту встановлюються.