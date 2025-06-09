№39, №40, №42… У Тернополі з 25 червня – нова схема автобусних маршрутів

Із 25 червня у Тернополі вступають у дію зміни до мережі автобусних маршрутів. Вони були розроблені робочою групою на основі звернень мешканців, аналізу роботи громадського транспорту, змін у пасажиропотоках і створення нових місць тяжіння пасажирів та затверджені рішенням виконавчого комітету міської ради.

Головна мета – зробити громадський транспорт Тернополя зручнішим, доступнішим і ефективнішим. Нижче – основні зміни.

1. Автобусний маршрут №11

Новий напрямок: вул. Олександра Довженка – центр – обласна психоневрологічна лікарня.

Зміна: рухатиметься вулицею Руською без заїзду на вул. Пирогова та Гоголя.

Мета – покращити сполучення для зупинки «Політехнічний університет» та частково компенсувати відсутність тролейбуса №11.

2. Автобусний маршрут №15 розділено на два нових:

• №15: «Золотогірська – Злуки – С.Бандери»;

• №25: «Золотогірська – С.Бандери – Злуки».

Автобуси між масивами Сонячним та Східним проходитимуть назустріч один одному.

Мета – забезпечити пряме сполучення між масивами Сонячним та Східним, покращити доступ з вул. Золотогірської до проспектів Степана Бандери та Злуки.

3. Автобусний маршрут №21

Маршрут: вул. Лесі Українки – ТРЦ «Подоляни» – обласна дитяча лікарня.

Зміна – збільшення кількості автобусів для покриття підвищеного попиту на перевезення.

4. Автобусний маршрут №24

Змінений маршрут на базі №4: вул. Новий Світ – ТРЦ «Подоляни» – вул. Лесі Українки.

Зміна – рух від вул. Збаразької до вул. Київської через вул. Текстильну, Морозенка, Симоненка.

Мета – покращити транспортне сполучення району Новий Світ із ТРЦ «Подоляни» та обслуговування вул. Текстильної.

5. Автобусний маршрут №33

Маршрут: ТОК «Збруч» – дачі «Ветеран».

Формат – сезонний: з 15 квітня до 15 жовтня.

6. Автобусний маршрут №35

Маршрут: вул. Володимира Винниченка – міська лікарня №2 – ТРЦ «Подоляни».

Зміна – збільшено кількість транспорту; оновлено назву з урахуванням зупинки біля лікарні №2.

Мета – покращення обслуговування району вул. Текстильної.

7. Автобусний маршрут №37

Маршрут: Овочевий ринок – Східний масив.

Зміна – додано автобуси для зменшення інтервалів та покращення обслуговування пасажирів.

8. Новий автобусний маршрут №39

Маршрут: мікрорайон «Північний» – ринок – автовокзал.

Проходження: Київська (мікрорайон «Північний»), Мирона Тарнавського, Злуки, Збаразька, Соломії Крушельницької, Замкова, Руська, Князя Василя Костянтина Острозького, Андрея Шептицького, розворот – кільце на Андрея Шептицького, Торговиця, Князя Василя Костянтина Острозького, Миколи Пирогова, Миколи Гоголя, Богдана Хмельницького, Збаразька, Злуки, Мирона Тарнавського, вул. Київська (мікрорайон «Північний»)

Мета – з’єднання мікрорайону «Північний» з ринком, центральною частиною міста та автовокзалом.

9. Новий автобусний маршрут №40

Маршрут: центр – міське кладовище (с. Підгороднє).

Проходження: міське кладовище (с. Підгороднє), Сергія Короля, Івана Мазепи, Руська, Князя Василя Костянтина Острозького, Тараса Шевченка, Руська, Івана Мазепи, Сергія Короля, міське кладовище (с. Підгороднє).

Мета – регулярне сполучення з міським кладовищем із рівномірними відправленнями в обох напрямках.

10. Новий автобусний маршрут №42

Маршрут: вул. Тролейбусна – центр – вул. Весела.

Проходження: вул. Володимира Лучаковського, Тролейбусна, Сергія Короля, Максима Кривоноса, Володимира Винниченка, Миколи Карпенка, Миру, Дружби, Руська, Степана Бандери, Романа Шухевича, Весела, Галицька, Соломії Крушельницької, Замкова, Руська, Івана Мазепи, Сергія Короля, Володимира Лучаковського.

Мета – з’єднати район лікарні №3 з вул. Кривоноса, Винниченка, Карпенка, а також мікрорайону «Дружба» та центру міста з управлінням соціального захисту, Пенсійним фондом.